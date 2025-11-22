Энрике выбрал стартовый состав ПСЖ на следующий матч. Где Забарный?

В субботу, 22 ноября, в рамках 13-го тура чемпионата Франции состоится поединок между «ПСЖ» и «Гавром».

Встречу примет стадион «Парк де Пренс» в Париже, а начало матча запланировано на 22:05 по киевскому времени.

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике выбрал стартовый состав на этот матч. За парижан в основе сыграет футболист сборной Украины Илья Забарный.

В этом сезоне в активе Ильи 11 матчей во французской Лиге 1 и один забитый гол.