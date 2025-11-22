Франция22 ноября 2025, 21:37 |
Энрике выбрал стартовый состав ПСЖ на следующий матч. Где Забарный?
Чемпионы сыграют против клуба «Гавр»
22 ноября 2025, 21:37
В субботу, 22 ноября, в рамках 13-го тура чемпионата Франции состоится поединок между «ПСЖ» и «Гавром».
Встречу примет стадион «Парк де Пренс» в Париже, а начало матча запланировано на 22:05 по киевскому времени.
Наставник «ПСЖ» Луис Энрике выбрал стартовый состав на этот матч. За парижан в основе сыграет футболист сборной Украины Илья Забарный.
В этом сезоне в активе Ильи 11 матчей во французской Лиге 1 и один забитый гол.
