Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 20:10 | Обновлено 22 ноября 2025, 20:11
666
0

Шахтер повторил свое достижение в УПЛ сезона 2014/15

Горняки в двух матчах подряд забили 6+ голов

Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий Шахтер в двух матчах УПЛ подряд забил 6+ голов, повторив свое подобное достижение сезона 2014/15.

В матче 13-го тура горняки на «Оболони Арене» победили Оболонь со счетом 6:0.

Напомним, что в прошедшем туре Шахтер на «Арене Львов» победил СК «Полтава» со счетом 7:1.

Подобными результатами «Шахтер» отличился в сезоне 2014/15.

Тогда Шахтер победил сначала донецкий Олимпик со счетом 6:0, затем мариупольский Ильичевец со счетом 6:2.

Интересным фактом является то, что тогда победы были одержаны на этих стадионах: «Арена Львов» и «Оболонь Арена».

По теме:
Журналист УПЛ-ТВ: «Шовковский закрыл двери и пошел в автобус»
Андрей АНИЩЕНКО: «Если вы что-то можете – сыграете даже на асфальте»
КАЛЮЖНЫЙ: «Соперник бегал за мной и толкал. А потом – плюнул в меня»
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
