Шахтер повторил свое достижение в УПЛ сезона 2014/15

Донецкий Шахтер в двух матчах УПЛ подряд забил 6+ голов, повторив свое подобное достижение сезона 2014/15.

В матче 13-го тура горняки на «Оболони Арене» победили Оболонь со счетом 6:0.

Напомним, что в прошедшем туре Шахтер на «Арене Львов» победил СК «Полтава» со счетом 7:1.

Подобными результатами «Шахтер» отличился в сезоне 2014/15.

Тогда Шахтер победил сначала донецкий Олимпик со счетом 6:0, затем мариупольский Ильичевец со счетом 6:2.

Интересным фактом является то, что тогда победы были одержаны на этих стадионах: «Арена Львов» и «Оболонь Арена».