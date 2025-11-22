Шахтер повторил свое достижение в УПЛ сезона 2014/15
Горняки в двух матчах подряд забили 6+ голов
Донецкий Шахтер в двух матчах УПЛ подряд забил 6+ голов, повторив свое подобное достижение сезона 2014/15.
В матче 13-го тура горняки на «Оболони Арене» победили Оболонь со счетом 6:0.
Напомним, что в прошедшем туре Шахтер на «Арене Львов» победил СК «Полтава» со счетом 7:1.
Подобными результатами «Шахтер» отличился в сезоне 2014/15.
Тогда Шахтер победил сначала донецкий Олимпик со счетом 6:0, затем мариупольский Ильичевец со счетом 6:2.
Интересным фактом является то, что тогда победы были одержаны на этих стадионах: «Арена Львов» и «Оболонь Арена».
