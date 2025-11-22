Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ГРИГОРЧУК – о матче Оболонь – Шахтер: «Мы не называем это прогулкой»
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 15:27 | Обновлено 22 ноября 2025, 15:28
ГРИГОРЧУК – о матче Оболонь – Шахтер: «Мы не называем это прогулкой»

Специалист ожидает увидеть победу донецкого «Шахтера»

ФК ЛНЗ. Роман Григорук

Известный украинский тренер Роман Григорчук поделился ожиданиями от матча 13-го тура Украинской Премьер-лиги, где донецкий Шахтер сыграет против киевской Оболони.

– Оболонь – Шахтер. На Оболони-Арене никому не бывает легко. Смогут ли подопечные Александра Антоненко навязать борьбу горнякам? Чего ожидаете от этого матча?

– Я думаю, что Шахтер – явный фаворит этой игры. Считаю, что у Шахтера не будет много проблем. Конечно, «горнякам» будет тяжело, потому что Оболонь – крепкий орешек, они могут дать бой, но мастерство футболистов Шахтера на порядок выше. Это сыграет решающую роль. Мы не называем это «легкой прогулкой», но победа должна быть.

Матч Оболонь – Шахтер запланирован на субботу, 22 ноября. Стартовый свисток на «Оболони-Арене» прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Роман Григорчук Оболонь Киев Шахтер Донецк Оболонь - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
