ГРИГОРЧУК – о матче Оболонь – Шахтер: «Мы не называем это прогулкой»

Известный украинский тренер Роман Григорчук поделился ожиданиями от матча 13-го тура Украинской Премьер-лиги, где донецкий Шахтер сыграет против киевской Оболони.

– Оболонь – Шахтер. На Оболони-Арене никому не бывает легко. Смогут ли подопечные Александра Антоненко навязать борьбу горнякам? Чего ожидаете от этого матча?

– Я думаю, что Шахтер – явный фаворит этой игры. Считаю, что у Шахтера не будет много проблем. Конечно, «горнякам» будет тяжело, потому что Оболонь – крепкий орешек, они могут дать бой, но мастерство футболистов Шахтера на порядок выше. Это сыграет решающую роль. Мы не называем это «легкой прогулкой», но победа должна быть.

Матч Оболонь – Шахтер запланирован на субботу, 22 ноября. Стартовый свисток на «Оболони-Арене» прозвучит в 18:00 по киевскому времени.