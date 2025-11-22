Сыграет ли Ярмоленко? Известны стартовые составы на матч Колос – Динамо

22 ноября в 15:30 по киевскому времени начнется матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский «Колос» и киевское «Динамо».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Вне заявки на игру оказался травмированный лидер киевлян Андрей Ярмоленко.

Главным арбитром встречи назначен Андрей Коваленко из Полтавы. Матч пройдет в Ковалевке на стадионе Колос.

Стали известны стартовые составы на матч Колос – Динамо Киев: