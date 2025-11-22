Сыграет ли Ярмоленко? Известны стартовые составы на матч Колос – Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 14:23 |
1207
0

Матч 13-го тура УПЛ начнется в 15:30 по Киеву

Коллаж Sport.ua

22 ноября в 15:30 по киевскому времени начнется матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ковалевский «Колос» и киевское «Динамо».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вне заявки на игру оказался травмированный лидер киевлян Андрей Ярмоленко.

Главным арбитром встречи назначен Андрей Коваленко из Полтавы. Матч пройдет в Ковалевке на стадионе Колос.

Стали известны стартовые составы на матч Колос – Динамо Киев:

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Динамо стартовые составы Андрей Ярмоленко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
