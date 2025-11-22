Стадион «Украина», где 22 ноября состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и харьковским «Металлистом 1925», засыпало снегом.

Пресс-служба львовского клуба сообщила, что «Карпаты» не успеют очистить от снега все места для болельщиков.

«В связи с погодными условиями ФК «Карпаты» не успеет очистить от снега все сиденья в секторах, как доступные для посещения матча «Карпаты» – «Металлист 1925».

Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Чтобы сделать свой просмотр матча более комфортным, рекомендуем приходить на матч с коциком, пледом или широким шарфом, который можно будет застелить на нужные места, после очистки от снега.

Спасибо за понимание и до встречи, «зелено-белые», – сообщил львовский клуб.

ФОТО. Стадион Украина засыпало снегом перед матчем Карпат и Металлиста 1925