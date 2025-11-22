Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября
22 ноября 2025, 07:22
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Колос – Динамо Киев

Ggbet 4.72 – 3.72 – 1.80

17:00 Ливерпуль – Ноттингем

Ggbet 1.51 – 4.81 – 6.89

17:15 Барселона – Атлетик

Ggbet 1.44 – 5.19 – 7.45

18:00 Оболонь – Шахтер

Ggbet 13.00 – 5.85 – 1.27

19:00 Фиорентина – Ювентус

Ggbet 3.95 – 3.53 – 2.09

19:30 Ньюкасл – Манчестер Сити

Ggbet 3.69 – 3.85 – 2.07

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
