СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 22 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Колос – Динамо Киев
17:00 Ливерпуль – Ноттингем
17:15 Барселона – Атлетик
18:00 Оболонь – Шахтер
19:00 Фиорентина – Ювентус
19:30 Ньюкасл – Манчестер Сити
