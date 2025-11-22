СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 ноября

В субботу, 22 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Колос – Динамо Киев

4.72 – 3.72 – 1.80

17:00 Ливерпуль – Ноттингем

1.51 – 4.81 – 6.89

17:15 Барселона – Атлетик

1.44 – 5.19 – 7.45

18:00 Оболонь – Шахтер

13.00 – 5.85 – 1.27

19:00 Фиорентина – Ювентус

3.95 – 3.53 – 2.09

19:30 Ньюкасл – Манчестер Сити

3.69 – 3.85 – 2.07

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.