Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Колос Ковалевка
22.11.2025 15:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
Колос – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 13-го тура УПЛ состоится 22 ноября в 15:30 по киевскому времени.

Коллаж Sport.ua

В субботу, 22 ноября, в 15:30 состоится матч 13-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Колос» и «Динамо» Киев.

Команды встретятся на Колос в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.65 для Колоса и 1.75 для Динамо. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

По теме:
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Динамо Киев
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига смотреть онлайн Колос Ковалевка Динамо Киев Колос - Динамо
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
