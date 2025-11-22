Колос Ковалевка

Колос – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 13-го тура УПЛ состоится 22 ноября в 15:30 по киевскому времени.
В субботу, 22 ноября, в 15:30 состоится матч 13-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Колос» и «Динамо» Киев.
Команды встретятся на Колос в Ковалевке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Андрей Коваленко из Полтавы.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
