Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бавария – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Бавария
22.11.2025 16:30 - : -
Фрайбург
Германия
22 ноября 2025, 06:54 | Обновлено 22 ноября 2025, 06:55
Бавария – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 22 ноября и начнется в 16:30 по Киеву

Бавария – Фрайбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября, свою встречу в рамках Бундеслиги проведут Бавария и Фрайбург. Матч начнется в 16:30 по киевскому времени.

Бавария

Этот сезон Бавария начала феноменально, 16 побед кряду, во всех турнирах. Первая осечка произошла в последнем туре Бундеслиги, где не удалось обыграть на выезде неуступчивый Унион Берлин – 2:2, причем были близки даже к поражению, так как сравняли счет на 90+3 минуте.

В феноменальной форме Харри Кейн, 13 голов и 3 результативные передачи в десяти турах, можно отметить и Диаса, он записал на свой счет 6 передач и четыре ассиста. Баварцы уверенно удерживают лидерство в чемпионате, отрыв от ближайшего преследователя составляет шесть очков. Хоть впереди еще целый сезон, нет сомнений в том, что именно мюнхенский клуб завоюет «салатницу».

Что касается еврокубков, в Лиге чемпионов у клуба четыре победы в четырех матчах. Пока баварцы выглядят очень хорошо, они наверняка постараются замахнуться на трэбл.

Фрайбург

Нынешний сезон Бундеслиги Фрайбург проводит на уровне рядового середняка, 3 победы, столько же поражений и четыре ничьи. С такими результатами клуб расположился на десятой строчке чемпионата. В последнем туре команда одолела на своем поле Санкт-Паули со счетом 2:1, чем прервала серию из пяти матчей без побед в чемпионате.

Фрайбург еще играет в Лиге Европы, где показывает солидные результаты, набрав 7 очков в трех турах. Также клуб продолжает борьбу в Кубке Германии, где дошел до 1/8 финала, поэтому календарь плотный, успеть везде сложно, надо иметь большую обойму игроков. Команда пока не впечатляет только в чемпионате, хотя в целом, сезон пока складывается удачно.

Личные встречи

В очных противостояниях существенный перевес на стороне баварцев, в чемпионате Фрайбург не побеждает уже десять лет. Оба матча прошлого сезона, завершились победами клуба из Мюнхена – 2:0 дома и 2:1 в гостях.

Прогноз

Конечно, хозяева большие фавориты предстоящего матча, Бавария выше классом, играет на своем поле, а также является лидером чемпионата. Фрайбург опытная команда, но зацепиться за очки будет большой удачей.

Думаю, ребята Венсана Компани будут привычно доминировать, многое будет зависеть от реализации моментов. Поставлю на победу фаворита с форой -2 гола за 1,83.

Прогноз Sport.ua
Бавария
22 ноября 2025 -
16:30
Фрайбург
Фора Баварии (-2) 1.83
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
