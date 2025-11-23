Бавария – Фрайбург – 6:2. Камбек после 0:2 с 17-й минуты. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги 2025/26
22 ноября мюнхенская Бавария разгромила Фрайбург в матче 11-го тура Бундеслиги 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Альянц Арена – хозяева уничтожили соперников со счетом 6:2.
Гости забили два гола за 17 минут и повели 2:0. Но затем подопечные Венсана Компани оформили более чем убедительный камбек.
Дубль + три ассиста в этом поединке сделал Майкл Олисе. Забил и звездный английский форвард Гарри Кейн.
Бундеслига 2025/26. 11-й тур, 22 ноября
Бавария – Фрайбург – 6:2
Голы: Карль, 22, Олисе, 45+2, 84, Упамекано, 55, Кейн, 60, Джексон, 78 – Сузуки, 12, Манзамби, 17
Видеообзор матча
События матча
