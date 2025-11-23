Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бавария – Фрайбург – 6:2. Камбек после 0:2 с 17-й минуты. Видео голов
Чемпионат Германии
Бавария
22.11.2025 16:30 – FT 6 : 2
Фрайбург
Германия
Бавария – Фрайбург – 6:2. Камбек после 0:2 с 17-й минуты. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Бундеслиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября мюнхенская Бавария разгромила Фрайбург в матче 11-го тура Бундеслиги 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Альянц Арена – хозяева уничтожили соперников со счетом 6:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости забили два гола за 17 минут и повели 2:0. Но затем подопечные Венсана Компани оформили более чем убедительный камбек.

Дубль + три ассиста в этом поединке сделал Майкл Олисе. Забил и звездный английский форвард Гарри Кейн.

Бундеслига 2025/26. 11-й тур, 22 ноября

Бавария – Фрайбург – 6:2

Голы: Карль, 22, Олисе, 45+2, 84, Упамекано, 55, Кейн, 60, Джексон, 78 – Сузуки, 12, Манзамби, 17

Видеообзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария), асcист Хироки Ито.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Бавария), асcист Майкл Олисе.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Александар Павлович.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Дайот Упамекано (Бавария), асcист Майкл Олисе.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария), асcист Леннарт Карл.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Леннарт Карл (Бавария), асcист Майкл Олисе.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Жоан Манзамби (Фрайбург), асcист Ян-Никлас Бесте.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Юито Судзуки (Фрайбург), асcист Маттиас Гинтер.
По теме:
Наполи – Аталанта – 3:1. Как Давид Нерес оформил дубль. Видео голов и обзор
Фиорентина – Ювентус – 1:1. Выстрелы Мандрагоры и Костича. Видео голов
Боруссия Д – Штутгарт – 3:3. Шоу: как Ундав оформил хет-трик. Видео голов
Бавария Фрайбург Бундеслига чемпионат Германии по футболу Леннарт Карль Майкл Олисе Дайо Упамекано Гарри Кейн Николас Джексон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
