22 ноября мюнхенская Бавария разгромила Фрайбург в матче 11-го тура Бундеслиги 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Альянц Арена – хозяева уничтожили соперников со счетом 6:2.

Гости забили два гола за 17 минут и повели 2:0. Но затем подопечные Венсана Компани оформили более чем убедительный камбек.

Дубль + три ассиста в этом поединке сделал Майкл Олисе. Забил и звездный английский форвард Гарри Кейн.

Бундеслига 2025/26. 11-й тур, 22 ноября

Бавария – Фрайбург – 6:2

Голы: Карль, 22, Олисе, 45+2, 84, Упамекано, 55, Кейн, 60, Джексон, 78 – Сузуки, 12, Манзамби, 17

Видеообзор матча