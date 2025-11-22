Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Франция
22 ноября 2025, 00:06 |
738
0

Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины

Илья готовится выйти в стартовом составе в матче против клуба «Гавр»

22 ноября 2025, 00:06 |
738
0
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 22 ноября, в рамках 13-го тура французской Лиги 1 на поле выйдут «ПСЖ» и «Гавр».

Поединок состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22:05 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По информации французского издания Le Parisien, украинский центрбек Илья Забарный должен выйти в стартовом составе после недавнего возвращения из лагеря сборной Украины. Ожидается, что пару Илье в центре защиты составит Лукас Бералдо.

В этом сезоне Забарный провел во французском чемпионате 11 матчей и забил один гол. В активе «ПСЖ» 27 очков и второе место в турнирной таблице.

По теме:
Нападающий Баварии узнал срок дисквалификации за жуткий фол в ЛЧ
Поиздевались. Марсель выиграл в матче с шестью голами и возглавил Лигу 1
«Таким был план». Во Франции объяснили, зачем ПСЖ потратился на Забарного
Лукас Бералдо Лига 1 (Франция) Гавр чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: Le Parisien
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Футбол | 21 ноября 2025, 23:40 3
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ

Прощаться с футболистами в наиболее оптимальное время – это отнюдь не сильная сторона «горняков»

Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Футбол | 21 ноября 2025, 04:01 9
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис
Кого Украине бояться в сборной Швеции? Два топ-форварда и большой кризис

Защитникам украинской команды нужно опасаться Дьекереша и Исака

Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Футбол | 21.11.2025, 09:05
Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Футбол | 21.11.2025, 19:01
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
ФОТО. Зачем Криштиану Роналду приехал к Трампу? Есть 3 версии
Футбол | 21.11.2025, 18:34
ФОТО. Зачем Криштиану Роналду приехал к Трампу? Есть 3 версии
ФОТО. Зачем Криштиану Роналду приехал к Трампу? Есть 3 версии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 23
Футбол
Усика обвинили в подставе известного боксера
Усика обвинили в подставе известного боксера
21.11.2025, 07:22
Бокс
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
20.11.2025, 18:50 17
Футбол
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 3
Бокс
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 3
Бокс
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 12
Футбол
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 321
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем