Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Илья готовится выйти в стартовом составе в матче против клуба «Гавр»
В субботу, 22 ноября, в рамках 13-го тура французской Лиги 1 на поле выйдут «ПСЖ» и «Гавр».
Поединок состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22:05 по киевскому времени.
По информации французского издания Le Parisien, украинский центрбек Илья Забарный должен выйти в стартовом составе после недавнего возвращения из лагеря сборной Украины. Ожидается, что пару Илье в центре защиты составит Лукас Бералдо.
В этом сезоне Забарный провел во французском чемпионате 11 матчей и забил один гол. В активе «ПСЖ» 27 очков и второе место в турнирной таблице.
