Португалия
21 ноября 2025, 21:59 | Обновлено 21 ноября 2025, 22:01
Стало известно, выйдут ли Судаков и Трубин в старте Бенфики на матч Кубка

«Орлы» в 1/16 финала встретятся с клубом «Атлетику»

Стало известно, выйдут ли Судаков и Трубин в старте Бенфики на матч Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубін

21 ноября состоится матч 1/16 финала Кубка Португалии, в котором встретятся «Атлетику» из третьей местной лиги и «Бенфика».

Местом проведения встречи станет арена «Эштадиу ду Рештелу» в Лиссабоне.

Согласно решению главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью, украинские игроки Анатолий Трубин и Георгий Судаков не выйдут в стартовом составе и начнут матч на скамейке запасных.

Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Стартовый состав «Бенфики» на матч с «Атлетику»

