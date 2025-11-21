Стало известно, выйдут ли Судаков и Трубин в старте Бенфики на матч Кубка

21 ноября состоится матч 1/16 финала Кубка Португалии, в котором встретятся «Атлетику» из третьей местной лиги и «Бенфика».

Местом проведения встречи станет арена «Эштадиу ду Рештелу» в Лиссабоне.

Согласно решению главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью, украинские игроки Анатолий Трубин и Георгий Судаков не выйдут в стартовом составе и начнут матч на скамейке запасных.

Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Стартовый состав «Бенфики» на матч с «Атлетику»