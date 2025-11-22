Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч Украина – Швеция хочет посетить особенный человек
Чемпионат мира
22 ноября 2025, 20:04 |
1256
0

Матч Украина – Швеция хочет посетить особенный человек

Даниэль Киндберг хочет побывать на поединке в марте

22 ноября 2025, 20:04 |
1256
0
Матч Украина – Швеция хочет посетить особенный человек
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Киндберг

Бывший президент «Эстерсунда» Даниэль Киндберг, который сейчас находится в Украине и служит в ВСУ, эмоционально отреагировал на жеребьевку плей-офф ЧМ-2026, где Швеция сыграет против Украины. Футбольный функционер признался, что смотрел жеребьевку вместе со своим штабом в военном подразделении.

«Я сразу сказал, что будет Швеция – Украина. Все меня спрашивали, как я смог угадать. Это был особый момент. Я уже пытаюсь узнать, смогу ли я получить короткий отпуск для поездки на матч. Я симпатизирую Украине, но буду болеть за Швецию. Этот матч для украинцев будет иметь большое эмоциональное значение», – сказал Киндберг.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.

По теме:
Экс-игрок Украины назвал игроков, которые усилят команду в матче со Швецией
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Желаю вашей сборной пробиться на чемпионат мира»
Роман Григорчук: «Я уверен, что сборная Украины пройдет Швецию»
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу Вооруженные силы Украины
Дмитрий Олийченко Источник: Aftonbladet
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Футбол | 22 ноября 2025, 19:31 3
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ

Михавко согласен, что допустил слишком много ошибок

Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Футбол | 21 ноября 2025, 19:59 26
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией
Точно не Польша. Названы страны, где Украина может сыграть со Швецией

Обсуждаются Испания, Германия и даже Молдова

Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.11.2025, 17:54
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.11.2025, 16:00
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
Футбол | 22.11.2025, 07:24
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 1
Другие виды
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
21.11.2025, 05:05 10
Футбол
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
20.11.2025, 20:40 8
Футбол
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 8
Футбол
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
21.11.2025, 19:01 10
Футбол
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
20.11.2025, 19:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем