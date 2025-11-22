Матч Украина – Швеция хочет посетить особенный человек

Бывший президент «Эстерсунда» Даниэль Киндберг, который сейчас находится в Украине и служит в ВСУ, эмоционально отреагировал на жеребьевку плей-офф ЧМ-2026, где Швеция сыграет против Украины. Футбольный функционер признался, что смотрел жеребьевку вместе со своим штабом в военном подразделении.

«Я сразу сказал, что будет Швеция – Украина. Все меня спрашивали, как я смог угадать. Это был особый момент. Я уже пытаюсь узнать, смогу ли я получить короткий отпуск для поездки на матч. Я симпатизирую Украине, но буду болеть за Швецию. Этот матч для украинцев будет иметь большое эмоциональное значение», – сказал Киндберг.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.