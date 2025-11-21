Жозе МОУРИНЬО: «Игрок Бенфики совершил ошибку, пошел в суд и был осужден»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо прокомментировал ситуацию вокруг форварда Андреаса Шельдерупа, который получил условный срок за распространение видео интимного содержания с участием несовершеннолетних.

Шельдеруп совершил ошибку, пошёл в суд и был осуждён. Он признал свою вину и полностью принял обвинительный приговор. Я думаю, для него это важный шаг – почувствовать, что он сделал что-то плохое, и теперь не может об этом забыть.

Обвинительный приговор, очевидно, не заставляет его забыть об ошибках. Андреас должен продолжать жить, будучи менее наивным, чем был в прошлом. И учиться на негативном опыте, который, я думаю, оставляет след.

Честно говоря, я думаю, что такой опыт всегда будет оставлять след. Но Шельдеруп должен продолжать расти как личность», – подытожил Моуриньо

В нынешнем сезоне норвежский форвард провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.