Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Одноклубник Трубина и Судакова получил условный срок заключения
Португалия
20 ноября 2025, 00:53 |
88
0

Одноклубник Трубина и Судакова получил условный срок заключения

Игрок обвиняется в распространении интимного видео

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Шельдеруп

Норвежский форвард «Бенфики» Андреас Шельдеруп получил в Дании условное наказание: 14 дней тюремного заключения и год испытательного срока за распространение видео интимного содержания с участием несовершеннолетних, которое он переслал своему знакомому.

Признав вину, игрок рассказал, что отправил 27-секундную запись в ноябре 2023 года. Суд уточнил, что ролик был прислан Андреасу, он сам его не искал, а позже удалил, осознав незаконность случившегося.

В начале ноября Шельдеруп публично извинился в соцсетях. Норвежская футбольная ассоциация сочла вынесенное наказание достаточным. После этого нападающий отыграл 20 минут в матче против Эстонии (4:0), но остался в запасе в игре с Италией (4:1). В нынешнем сезоне Шельдеруп провёл за «Бенфику» 17 матчей и забил 2 гола.

По теме:
Бенфика может подписать еще одного украинца. Его хочет лично Моуриньо
Экс-игрок сборной Украины: «Он за уши вытащил нас в матче с Исландией»
Норвежская пара стала наиболее результативной в отборе к чемпионату мира
Бенфика Георгий Судаков Анатолий Трубин Андреас Шельдеруп сборная Норвегии по футболу сборная Италии по футболу сборная Эстонии по футболу суд
Михаил Олексиенко Источник: VG.no
