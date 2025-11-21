ФОТО. Зачем Криштиану Роналду приехал к Трампу? Есть 3 версии

Журналист The Athletic Генри Бушнелл опубликовал материал про визит Криштиану Роналду в Белый Дом.

Мы сократили материал до ключевых тезисов и самых интересных моментов:

«Перед появлением Дональда Трампа камера поймала Илона Маска, затем переключилась – потому что по залу Белого дома проходил президент ФИФА Джанни Инфантино. Камера снова вернулась к Маску, но общий план открыл главное: среди миллиардеров, саудовских принцев, политиков и топ-менеджеров сидел Криштиану Роналду – всего в нескольких шагах от наследного принца Мохаммеда бин Салмана.

Самый очевидный вопрос вечера: почему Роналду оказался на закрытом политическом ужине, к футболу никак не относящемся? Ответ – реальность 2025 года, где спорт, бизнес и политика переплетены сильнее, чем когда-либо.

Появились предположения: 1) пытается ли Роналду повлиять на возможную дисквалификацию на ЧМ-2026?; 2) Или добиться политических гарантий по старому делу из Лас-Вегаса?; 3) Или Трампу нужен Роналду как публичный союзник перед чемпионатом мира?

Когда-то такие идеи звучали бы фантастикой. Сейчас – просто теории.

Сам Роналду недавно говорил, что хочет встретиться с Трампом из-за его влияния на мировую политику. На ужине Трамп лишь сообщил, что его сын Бэррон, «большой фанат Роналду», теперь уважает отца еще сильнее.

Эксперты считают более вероятным, что Роналду привезли как представителя саудовской «мягкой силы». Его контракт с «Аль-Наср», принадлежащим фонду PIF, сделал его лицом королевства. Присутствие Роналду рядом с бин Салманом демонстрирует стремление Саудовской Аравии укреплять свою роль в мире, несмотря на критику за убийство Джамаля Хашогги и нарушения прав человека.

Роналду сидел недалеко от Трампа и Инфантино – двух людей, влияющих на ЧМ-2026. На фоне ожидания решения дисциплинарного комитета ФИФА о его возможной трехматчевой дисквалификации это выглядит особенно символично.

Мы живем в мире, где политическое влияние все чаще вмешивается в формально независимые процессы. И в мире, где Инфантино получает выгоды от тесных связей с Трампом – как ускоренная визовая программа «FIFA PASS» для болельщиков ЧМ-2026.

Так Роналду, Инфантино, Маск, Тим Кук и десятки саудовских министров оказались в одной роскошной зале. Это – мир 2025 года. И таким будет чемпионат мира 2026-го», – завершил журналист.