Шахтеру предложили заменить Турана легендарным экс-футболистом клуба

Украинский журналист Сергей Тищенко отреагировал на новость о завершении карьеры бразильского экс-полузащитника донецкого «Шахтера» Фернандиньо:

«Честно говоря, я считаю, что лучшей кандидатуры для «Шахтера» в роли тренера просто не существует на данный момент.

Фернандиньо много лет играл за «горняков». Понимает особенности украинского чемпионата, адаптирован к жизни в Украине, знает русский и португальский языки. Самое главное – понимает философию «Шахтера» со ставкой на молодых бразильцев. Работал с Луческу и много лет с Гвардиолой. Получил опыт работы с одним из лучших тренеров современности.

Для Фернандиньо «Шахтер» будет просто отличным стартом тренерской карьеры».