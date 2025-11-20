Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клубы Серии А обратились к Динамо из-за трансфера игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
20 ноября 2025, 18:13 |
Максим Шацких рассказал об интересе «Фиорентины» и «Лацио» к Николаю Шапаренко

ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо» Максим Шацких рассказал, что полузащитник «бело-синих» Николай Шапаренко мог перейти в чемпионат Италии во время летнего трансферного окна, однако президент команды Игорь Суркис решил не отпускать важного футболиста.

– Честно скажу, мы редко общаемся с Шапаренко (полузащитник «Динамо» встречается с Кристиной – дочерью Максима Шацких). Никаких советов я не даю, он и так все знает, что должен делать на футбольном поле, и у него это хорошо получается.

Парню нужно было ехать и проверить себя на более высоком уровне. Однако есть как есть. Думаю, мотивации у него достаточно.

– Какие у Шапаренко были предложения, что «Динамо» его не отпустило? В прессе звучали названия многих команд – «Фиорентина», «Рома», «Лацио», «Боруссия» (Дортмунд), «Трабзонспор».

– Предложения от «Фиорентины» и «Лацио» точно были, а по другим командам, я не знаю.

– Как Шапаренко отреагировал, когда его не отпустили, психологически не сломался?

– Наверное, он хотел поехать и проверить свои силы на более высоком уровне, но руководство решило, что он должен принести пользу «Динамо». Сегодня ему не нужно об этом думать, это уже история. Шапаренко снова нужно доказывать, чтобы получить новые предложения. Всему свое время, – рассказал Шацких.

Николай Тытюк
