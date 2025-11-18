Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо покинул должность наставника иностранного клуба
18 ноября 2025, 15:22
1998
1

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо покинул должность наставника иностранного клуба

«Андижан» из Узбекистана и Максим Шацких договорились о прекращении сотрудничества

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо покинул должность наставника иностранного клуба
ФК Андижан. Максим Шацких

Легенда киевского «Динамо», лучший бомбардир в истории чемпионата Украины Максим Шацких покинул должность главного тренера ФК «Андижан», который выступает в чемпионате Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Максим Шацких, назначенный главным тренером нашей команды 13 мая этого года, имел контракт, рассчитанный до 31 декабря текущего года. Однако руководство клуба и тренер по взаимной договорённости расторгли это соглашение.

Мы выражаем благодарность Максиму Александровичу за труд, проделанный за шесть месяцев работы в нашей команде. Шацких старался выполнить всё возможное как наставник «Андижана» и не жалел сил для развития клуба.

Временно руководство командой возложено на Акмала Шорахмедова. Мы желаем Шацкиху удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за всё, Максим Александрович!» – сообщили в клубе.

Под руководством Шацких «Андижан» провел 24 матча во всех турнирах: 5 побед, 9 ничьих и 10 поражений. После 28 туров «Андижан» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.

чемпионат Узбекистана по футболу Андижан Максим Шацких назначение тренера отставка Динамо Киев
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
olex.mykhailov
Заміна СаШо?))
0
0
