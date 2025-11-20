Первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится к сезону 2026 года вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом.

Монфис опубликовал видео в своих социальных сетях, в которых показал, как Элина выполняет отжимания. Свитолина отжалась девять раз.

Свитолина завершила 2025 год после финальной части Кубка Билли Джин Кинг, а следующий сезон Элина начнет на соревнованиях WTA 250 в Окленде.

Для Монфис предстоящий год будет последним на профессиональном уровне. Он планирует завершить карьеру после Мастерса в Париже в октябре.

ВИДЕО. Сколько раз отжалась Элина? Монфис показал подготовку Свитолиной