ВИДЕО. Сколько раз отжалась Элина? Монфис показал подготовку Свитолиной
Гаэль и Элина вместе готовятся к сезону 2026 года
Первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится к сезону 2026 года вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом.
Монфис опубликовал видео в своих социальных сетях, в которых показал, как Элина выполняет отжимания. Свитолина отжалась девять раз.
Свитолина завершила 2025 год после финальной части Кубка Билли Джин Кинг, а следующий сезон Элина начнет на соревнованиях WTA 250 в Окленде.
Для Монфис предстоящий год будет последним на профессиональном уровне. Он планирует завершить карьеру после Мастерса в Париже в октябре.
@thegaelmonfils En vrai elle a pas fait 10 pompes on est d’accord??😅🤣🤣 @Elina Monfils #présaison #fun ♬ son original - Gaël Monfils
