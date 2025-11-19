Без Шахтера. Определены полуфиналисты женского Кубка Украины
Четыре команды вышли в полуфинал турнира
19 декабря состоялись четвертьфинальные матчи Кубка Украины по футболу среди женщин. По итогам матчей в полуфинал вышли Ворскла, Металлист 1925, Полесье и Колос.
Кубок Украины среди женщин. 1/4 финала
19.11.2025
Кривбасс (Кривой Рог) – Металлист 1925 (Харьков) – 0:1 (0:1)
Гол: Ольхова (7)
Колос (Ковалевка) – Пантеры (Умань) – 3:0 (2:0)
Голы: Краснобородько (21), Семкив (40, 51, с пенальти)
Полесье (Житомир) – Шахтер (Донецк) – 2:2 (2:1), по пенальти – 4:3
Голы: Сичкаренко (15), Корнацкая (39) – Мироненко (30), Вегерич (59)
Систерс (Одесса) – Ворскла (Полтава) – 0:3 (0:2)
Голы: Калинина (12), Воронина (13), Кумеда (63)
Полуфиналы пройдут весной 2026 года.
