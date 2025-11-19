Экс-игрок сборной Украины: «Он за уши вытащил нас в матче с Исландией»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал результат матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии, в котором подопечные Сергея Реброва одолели соперника со счетом 2:0.

Благодаря победе в Варшаве «сине-желтые» поднялись на второе место и завоевали путевку в плей-офф.

– Евгений, Украина пробилась в плей-офф за выход на ЧМ, но проблемы с игрой никуда не исчезли...

– Наша сборная понемногу приучила нас к американским горкам, вытаскивая себя из непростых ситуаций. С первой и до последней минуты было заметно, что игру с Исландией мы не отдадим. Это был наш вечер. Такие победы всегда придают уверенности команде, когда ты можешь даже столь сложные матчи вытягивать для себя.

– Кого можно выделять персонально по игре с Исландией?

Сейв Трубина – швикардос полный! Толя за уши вытащил нас в этот плей-офф. Если бы мы тогда пропустили, я не знаю, как это повлияло бы на нас. Трудно было бы что-нибудь изменить за 10 минут. Игра валидольная, как всегда, но играли с желанием и заряженностью на этот поединок, – ответил Левченко.