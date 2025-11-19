Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Эта медаль важнее Кубка УЕФА с Шахтером»
19 ноября 2025, 14:29
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Эта медаль важнее Кубка УЕФА с Шахтером»

Артем Федецкий и Денис Бойко вспомнили исторический сезон Днепра

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Эта медаль важнее Кубка УЕФА с Шахтером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Федецкий

Артем Федецкий и Денис Бойко вспомнили исторический сезон Днепра, когда подопечные Мирона Маркевича смогли дойти до финала Лиги Европы, где уступили Севилью (2:3).

– Артем, хочется от тебя услышать воспоминания обо всем этом пути в Лиге Европы 2014/15. Как ты его помнишь?

– Я помню каждый матч. Как забил Сент-Этьену и мы вышли в плей-офф. Как получил желтую и пропускал следующий матч из-за перебора карт.

Затем я забил Олимпиакосу головой. Далее помню, как сидел на трибунах с Зозулей и Русолом во время игры с Аяском. Возле нас какой-то чувак был, постоянно на ухо кричавший. Когда убил Аякс, он встал и тупо скакал прямо надо мной. Как я это терпел! Терпел вплоть до гола Коноплянки. Тогда я этого чувака чуть не заплевал: все ему показал и продемонстрировал свой шикарный английский.

Да, потом проиграли в финале Севильи, но Мирон Богданович Маркевич и так сделал максимум. Он мотивировал нас невероятно.

– Хотя ему было очень тяжело. Мы играли без финансовой поддержки. В матче с Олимпиакосом Маркевич впервые озвучил, что премиальные будут лично от него, если пройдем дальше. Также из собственного кармана платил после игр против Аякса. А потом уже понял, что мы Брюгге прибьем, и он может в минус уйти.

– У меня есть медаль за победу в Кубке УЕФА с Шахтером, но, честно говоря, серебро с Днепром – это лучшая память в карьере, – рассказал Артем Федецкий.

Артем Федецкий Денис Бойко Лига Европы Днепр - Севилья Севилья Днепр Мирон Маркевич
Олег Вахоцкий Источник: Денис Бойко
Vitason
Розумію Федецького,тому , що попри всі труднощі вони дійшли до фіналу,де Федецький був одним із лідерів команди,а в Шахтарі відверто кажучи був запасним і грав не дуже часто. Тому така медаль ціниться  вище ,чим та ,що була виграна в комфортніших умовах,хоть вона і золота!
