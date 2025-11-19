ФЕДЕЦКИЙ: «Это как-то по-дебильному. Не считаю, что должен это делать»

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий объяснил, почему официально не объявляет о завершении профессиональной карьеры. Футболист считает, что есть чем гордиться.

«Какая-то мода произошла от футболистов, профессионалов. Он играет определенный период карьеры, а потом говорит: "Я вешаю бутсы на гвоздь". Как-то так по-дебильному оно звучит, мне не очень подходит.

Я должен объявить о завершении карьеры, типа меня не беспокойте, я пошел в другом направлении. Это как-то неправильно. Я играл, у меня была классная футбольная карьера, играл за сборную Украины на высоком уровне. Я не считаю, что должен об этом объявить официально», – рассказал Федецкий.

Артем Федецкий выступал за Днепр, Карпаты и Шахтер. В составе «горняков» выиграл Кубок УЕФА. Также футболист провел множество матчей в составе национальной сборной Украины.