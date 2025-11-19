Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЕДЕЦКИЙ: «Это как-то по-дебильному. Не считаю, что должен это делать»
Украина. Премьер лига
19 ноября 2025, 10:07 |
737
1

ФЕДЕЦКИЙ: «Это как-то по-дебильному. Не считаю, что должен это делать»

Артем пояснил, почему не объявляет о завершении профессиональной карьеры

19 ноября 2025, 10:07 |
737
1 Comments
ФЕДЕЦКИЙ: «Это как-то по-дебильному. Не считаю, что должен это делать»
УАФ. Артем Федецкий

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий объяснил, почему официально не объявляет о завершении профессиональной карьеры. Футболист считает, что есть чем гордиться.

«Какая-то мода произошла от футболистов, профессионалов. Он играет определенный период карьеры, а потом говорит: "Я вешаю бутсы на гвоздь". Как-то так по-дебильному оно звучит, мне не очень подходит.

Я должен объявить о завершении карьеры, типа меня не беспокойте, я пошел в другом направлении. Это как-то неправильно. Я играл, у меня была классная футбольная карьера, играл за сборную Украины на высоком уровне. Я не считаю, что должен об этом объявить официально», – рассказал Федецкий.

Артем Федецкий выступал за Днепр, Карпаты и Шахтер. В составе «горняков» выиграл Кубок УЕФА. Также футболист провел множество матчей в составе национальной сборной Украины.

По теме:
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
ФОТО. Жена футболиста УПЛ похвасталась своей задницей. Огонь
Федецкий сделал комплимент Тимощуку. Артем позвонил бывшему капитану
Артем Федецкий завершение карьеры Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Футбол | 18 ноября 2025, 23:59 79
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?

Возможные оппоненты: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия

Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Футбол | 18 ноября 2025, 10:47 14
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины

«Брентфорд» приобрел еще 25% прав на Егора Ярмолюка, который ранее играл за СК «Днепр-1»

Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
Футбол | 19.11.2025, 04:21
Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Футбол | 18.11.2025, 23:57
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Украина ждет весну: определены 42 сборные из 48, которые сыграют на ЧМ-2026
Футбол | 19.11.2025, 09:25
Украина ждет весну: определены 42 сборные из 48, которые сыграют на ЧМ-2026
Украина ждет весну: определены 42 сборные из 48, которые сыграют на ЧМ-2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vbrjkf
Якщо любиш ФУТБОЛ, то грай, поки ноги пересуваються !  Маркевич тому підтвердження...
Ответить
0
Популярные новости
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
18.11.2025, 10:29 2
Бокс
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 20
Футбол
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
17.11.2025, 14:51 8
Футбол
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
17.11.2025, 08:18 11
Футбол
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
17.11.2025, 22:49 1
Бокс
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
18.11.2025, 06:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем