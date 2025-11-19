Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Аутсайдер УПЛ хочет оформить трансфер провального футболиста Динамо
Украина. Премьер лига
19 ноября 2025, 13:29
«Эпицентр» планирует выкупить контракт Владислава Супряги у киевского гранда

ФК Эпицентр. Владислав Супряга

Дебютант Украинской Премьер-лиги «Эпицентр», представляющий Каменец-Подольский, хочет усилить атакующее звено, оформив полноценный трансфер Владислава Супряги.

По информации Sport.ua, коуч «Владислав Супрягаа» Сергей Нагорняк доволен отношением Владислава к тренировочному процессу и верит в прогресс форварда. Руководство клуба будет пытаться выкупить контракт футболиста, ныне принадлежащего киевскому Динамо.

Арендное соглашение между Динамо и Эпицентром по Владиславу рассчитано до завершения нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Контракт Супряги с Динамо действует до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Эпицентр занимает 13-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 12 сыгранных матчей.

