Украина. Премьер лига
18 ноября 2025, 22:52 | Обновлено 18 ноября 2025, 23:06
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой

Самба Диалло не нужен киевскому клубу

ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло может покинуть столичный клуб, сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».

По информации источника, «бело-синие» не рассчитывают на 22-летнего футболиста, поэтому зимой будут пытаться избавиться от него.

В сезоне 2024/25 Самба Диалло на правах аренды сыграл 19 матчей за иерусалимский «Хапоэль», забив 3 гола. В нынешней кампании в официальных матчах на поле не появлялся, но сыграл за «Динамо» в товарищеской игре с «Эпицентром». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Самба Диалло Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Telegram
