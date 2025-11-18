Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой

Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло может покинуть столичный клуб, сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».

По информации источника, «бело-синие» не рассчитывают на 22-летнего футболиста, поэтому зимой будут пытаться избавиться от него.

В сезоне 2024/25 Самба Диалло на правах аренды сыграл 19 матчей за иерусалимский «Хапоэль», забив 3 гола. В нынешней кампании в официальных матчах на поле не появлялся, но сыграл за «Динамо» в товарищеской игре с «Эпицентром». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.