Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер сборной Шотландии объяснил, как команде удалось попасть на ЧМ-2026
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 14:24 |
Тренер сборной Шотландии объяснил, как команде удалось попасть на ЧМ-2026

Стив Кларк прокомментировал победу над Данией

УЕФА. Стив Кларк

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал победу над национальной командой Дании (4:2) в матче отбора к чемпионату мира 2026:

«Все очень просто – какая фантастическая группа игроков. Невероятно. Я говорил об этом с самого начала своей работы. Мне понадобился год, может, 18 месяцев, чтобы разработать лучший путь для продвижения вперед. Если я могу себя немного похвалить, то я выбрал правильный путь.

Сегодня утром я проснулся, и как менеджер обычно просыпаешься с чувством сжатия в желудке. Сегодня утром этого не было, и я подумал: «Странно». Я подумал, что со мной что-то не так! Но это потому, что я так сильно доверяю своим игрокам.

Мы прошли долгий путь. Перед матчем я говорил с ними о том, что это та возможность, которую мы ждали. Какая ночь, да? Мы уже были близки к чемпионату мира раньше. Если вспомнить матч с Украиной, то, пожалуй, в тот день мы застыли. Мы не играли с такой свободой.

Это был наш шанс, один матч. Это было как финал плей-офф. Мы поставили все на карту. Всегда есть последний шаг, и он всегда самый тяжелый. Чтобы успокоить их, сделать их комфортными, дать им понять, что они могут справиться с этой ситуацией.

В игре были моменты, которые сложились в нашу пользу. Мы вели 2:1 против 10 игроков, но пропустили гол и подумали: «Что мы делаем?» Но это типично для Шотландии».

Стив Кларк сборная Дании по футболу пресс-конференция сборная Шотландии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
