Сборная Украины и ССО одержала победу над польскими звездами

В день матча отбора ЧМ-2026 национальных сборных Украины и Исландии на базе «Легии» состоялся знаковый поединок, в котором встретились объединенная команда ветеранов сборной Украины и спецназовцев, соперником которой стала Сборная звезд Польши.

Организаторами матча, который является жестом поддержки и благодарности военным, ежедневно защищающим страну, выступили Силы специальных операций ВСУ, Ассоциация ветеранов ССО, Украинская ассоциация футбола, Ассоциация ветеранов футбола Украины, Благотворительный фонд семьи Собуцких при поддержке украинской диаспоры.

В составе украинцев к хорошо известным игрокам – Евгению Селезневу, Артему Федецкому, Андрею Донцу, Юрию Панькиву, Андрею Хомину и Валерию Федорчуку — присоединились быстрые и ловкие ребята из разных подразделений ССО. Коллектив получился колоритным, интересным и по-настоящему заряженным.

Сборную Польши возглавил хорошо знакомый украинским болельщикам Мариуш Левандовский, пригласив игроков с опытом выступлений на высоком уровне.

Перед игрой к участникам обратился первый вице-президент УАФ Артем Стоянов, а военный ССО Николай Кобыльник с позывным «Энейко» вместе с призывом усилить поддержку ВСУ вручил соорганизаторам матча — Веронике Марчук и Николаю Шпаковскому — благодарности командующего ССО Александра Трепака. А еще выразили благодарность польской стороне за постоянную поддержку Украины и дружеское сотрудничество между нашими странами.

Далее внимание было приковано к футбольному полю, где бушевали настоящие спортивные эмоции. Все игроки получили возможность поиграть и почувствовать такой нужный заряд после боевых будней. Евгений Селезнев подтвердил свой бомбардирский класс, оформив хет-трик. Итог встречи – 3:1 в пользу украинской команды.

«Мне понравился состав нашей команды, ребята подготовлены, все стремились показать себя. Это очень хорошо, когда военные имеют возможность в перерыве между боевыми задачами поболеть за сборную Украины, самим выйти на поле. Для нас, бывших профессиональных игроков, играть с ними – большая честь», – отметил Евгений Селезнев.

Хочеш работать и играть вместе с лучшими – обращайся в «ССО рекрутинг»

Заполняйте анкету на сайте: https://sofua.army/

Пишите в бот: https://t.me/recruiting_sof_bot

Звините: 0800 357 174