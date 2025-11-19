Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вингер Реала: «Лучшим в мире всегда будет Месси»
Испания
19 ноября 2025, 10:27
Франко Мастантуоно расхвалил своего соотечественника

Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

Вингер мадридского Реала Франко Мастантуоно заявил, что считает Лионеля Месси, ныне выступающего за Интер Майами, лучшим игроком мира.

«Я болельщик «Реала», я играю в крупнейшем клубе мира, но для меня лучшим игроком в футболе, лучшим в мире всегда будет Месси, и он им останется до дня, когда он закончит карьеру.

Я играю с ним в национальной сборной, и это действительно невероятно. Увлекательный игрок, который каждый раз, когда касается мяча, оставляет тебя безмолвным.

Удивительно, что даже его товарищи по команде до сих пор удивляются тому, что он делает. И меня это тоже очень удивляет. Я играл со многими невероятно талантливыми игроками, но быть с ним это ежедневный опыт обучения.

Речь идет о том, чтобы наблюдать за ним и пытаться копировать то, что он делает. Ты так много учишься у него. Я благодарен за то, как он всегда относился ко мне; он мне очень помог», – сказал Мастантуоно.

Франко Мастантуоно Лионель Месси Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Major League Soccer (MLS) Интер Майами
Олег Вахоцкий Источник: AS
