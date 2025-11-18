Проблемы у сливочных: защитник Реала получил травму в товарищеском матче
Эдер Милитао досрочно покинул футбольное поле в составе сборной Бразилии
27-летний защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао получил повреждение в составе сборной Бразилии.
Игрок вышел в стартовом составе команды на товарищеский матч против Туниса, однако отыграть все 90 минут ему не удалось.
Эдер травмировался после перерыва и покинул поле в сопровождении врачей. На его место на 60-й минуте вышел Фабрисио Бруно.
Степень серьезности повреждения Милитао пока неизвестна – после матча защитник пройдет медицинское обследование.
В нынешнем сезоне защитник провел 13 матчей на клубном уровне, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
СМИ отметило проблемы украинца
«Брентфорд» приобрел еще 25% прав на Егора Ярмолюка, который ранее играл за СК «Днепр-1»