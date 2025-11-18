Проблемы у сливочных: защитник Реала получил травму в товарищеском матче

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 ноября 2025, 23:44 | Обновлено 18 ноября 2025, 23:45
Эдер Милитао досрочно покинул футбольное поле в составе сборной Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао получил повреждение в составе сборной Бразилии.

Игрок вышел в стартовом составе команды на товарищеский матч против Туниса, однако отыграть все 90 минут ему не удалось.

Эдер травмировался после перерыва и покинул поле в сопровождении врачей. На его место на 60-й минуте вышел Фабрисио Бруно.

Степень серьезности повреждения Милитао пока неизвестна – после матча защитник пройдет медицинское обследование.

В нынешнем сезоне защитник провел 13 матчей на клубном уровне, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
