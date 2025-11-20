Шахтер может вернуть бывшего футболиста сборной Украины в УПЛ

Бывший нападающий сборной Украины Даниил Сикан может зимой покинуть «Трабзонспор».

По информации Transferfeed, аренда Данила Сикана является приоритетным вариантом для «Трабзонспора», хотя руководство также может рассмотреть полноценный трансфер.

Сикана нет в планах главного тренера Фатиха Текке, поэтому «Трабзонспор» готов рассмотреть все предложения по уходу игрока. Среди кандидатов на игрока упоминается бывший клуб Сикана – донецкий «Шахтер».

Ранее известный турецкий журналист Экрем Конур прокомментировал ситуацию вокруг украинского форварда «Трабзонспора» Данила Сикана, который не получает достаточно игрового времени в нынешнем сезоне.