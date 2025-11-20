Шахтер может вернуть бывшего футболиста сборной Украины в УПЛ
Даниил Сикан может вернуться в «Шахтер»
Бывший нападающий сборной Украины Даниил Сикан может зимой покинуть «Трабзонспор».
По информации Transferfeed, аренда Данила Сикана является приоритетным вариантом для «Трабзонспора», хотя руководство также может рассмотреть полноценный трансфер.
Сикана нет в планах главного тренера Фатиха Текке, поэтому «Трабзонспор» готов рассмотреть все предложения по уходу игрока. Среди кандидатов на игрока упоминается бывший клуб Сикана – донецкий «Шахтер».
Ранее известный турецкий журналист Экрем Конур прокомментировал ситуацию вокруг украинского форварда «Трабзонспора» Данила Сикана, который не получает достаточно игрового времени в нынешнем сезоне.
