Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер может вернуть бывшего футболиста сборной Украины в УПЛ
Украина. Премьер лига
20 ноября 2025, 03:02 |
97
0

Шахтер может вернуть бывшего футболиста сборной Украины в УПЛ

Даниил Сикан может вернуться в «Шахтер»

20 ноября 2025, 03:02 |
97
0
Шахтер может вернуть бывшего футболиста сборной Украины в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Бывший нападающий сборной Украины Даниил Сикан может зимой покинуть «Трабзонспор».

По информации Transferfeed, аренда Данила Сикана является приоритетным вариантом для «Трабзонспора», хотя руководство также может рассмотреть полноценный трансфер.

Сикана нет в планах главного тренера Фатиха Текке, поэтому «Трабзонспор» готов рассмотреть все предложения по уходу игрока. Среди кандидатов на игрока упоминается бывший клуб Сикана – донецкий «Шахтер».

Ранее известный турецкий журналист Экрем Конур прокомментировал ситуацию вокруг украинского форварда «Трабзонспора» Данила Сикана, который не получает достаточно игрового времени в нынешнем сезоне.

По теме:
Его судили за оружие: звезда Боруссии рвется в МЮ
Гвардиола заказал у Ман Сити подписание одного из лучших игроков мира
У Фиорентины проблемы с экс-игроком Шахтера
Игорь Суркис трансферы Трабзонспор Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Даниил Сикан трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
Футбол | 19 ноября 2025, 07:15 1
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть

В ассоциации прокомментировали ситуацию вокруг Судакова

Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Футбол | 19 ноября 2025, 12:20 105
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?

Возможные оппоненты: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»
Футбол | 19.11.2025, 08:18
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Теннис | 19.11.2025, 19:37
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Игорь СУРКИС: «От имени Динамо... вы неотъемлемая часть нашей семьи»
Футбол | 20.11.2025, 01:32
Игорь СУРКИС: «От имени Динамо... вы неотъемлемая часть нашей семьи»
Игорь СУРКИС: «От имени Динамо... вы неотъемлемая часть нашей семьи»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
19.11.2025, 06:05 5
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
18.11.2025, 10:47 16
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
18.11.2025, 06:42 2
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
18.11.2025, 08:55
Бокс
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
18.11.2025, 06:02 2
Бокс
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
18.11.2025, 22:52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем