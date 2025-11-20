Настоящая бойня! Четыре клуба АПЛ борются за трансфер украинца

Центральный защитник турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов может в скором времени сменить клубную прописку.

По данным legioners.ua, серьезный интерес к 22-летнему украинскому игроку проявляют английские клубы: «Брентфорд», «Брайтон», «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».

В текущем сезоне Батагов провел 11 матчей, не отличившись голами или результативными передачами, и заработал одну желтую карточку.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.