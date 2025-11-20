Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Настоящая бойня! Четыре клуба АПЛ борются за трансфер украинца
Англия
20 ноября 2025, 06:22 |
1683
1

Настоящая бойня! Четыре клуба АПЛ борются за трансфер украинца

Арсений Батагов может перебраться на Туманный Альбион

20 ноября 2025, 06:22 |
1683
1 Comments
Настоящая бойня! Четыре клуба АПЛ борются за трансфер украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Центральный защитник турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов может в скором времени сменить клубную прописку.

По данным legioners.ua, серьезный интерес к 22-летнему украинскому игроку проявляют английские клубы: «Брентфорд», «Брайтон», «Кристал Пэлас» и «Фулхэм».

В текущем сезоне Батагов провел 11 матчей, не отличившись голами или результативными передачами, и заработал одну желтую карточку.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.

По теме:
Бавария и Барселона охотятся на защитника Байера
Его судили за оружие: звезда Боруссии рвется в МЮ
Гвардиола заказал у Ман Сити подписание одного из лучших игроков мира
трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Арсений Батагов трансферы АПЛ Брентфорд Брайтон Кристал Пэлас Фулхэм
Дмитрий Олийченко Источник: Legioners.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Футбол | 19 ноября 2025, 12:20 105
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?

Возможные оппоненты: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия

Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Война | 19 ноября 2025, 09:00 0
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине

Алексею Шубину было 49 лет

Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком
Футбол | 19.11.2025, 23:42
Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком
Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Футбол | 19.11.2025, 06:05
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
КВАРЦЯНЫЙ: «Совсем не получилось, ему игра за сборную Украины не удалась»
Футбол | 20.11.2025, 05:22
КВАРЦЯНЫЙ: «Совсем не получилось, ему игра за сборную Украины не удалась»
КВАРЦЯНЫЙ: «Совсем не получилось, ему игра за сборную Украины не удалась»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Це добре, якщо це правда
Ответить
+1
Популярные новости
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
18.11.2025, 00:42 4
Бокс
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
18.11.2025, 06:23 4
Футбол
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 2
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
ОФИЦИАЛЬНО. Фабио Уордли – новый чемпион мира в супертяжелом весе
18.11.2025, 00:13 2
Бокс
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
18.11.2025, 06:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем