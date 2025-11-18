Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Проблема для Жироны. Игрок сборной Украины получил серьезную травму
Испания
18 ноября 2025, 18:37
Проблема для Жироны. Игрок сборной Украины получил серьезную травму

Крапивцов выбыл на 4-6 недель

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Вратарь молодежной сборной Украины Владислав Крапивцов получил травму в расположении команды U-21 и в ближайшее время не сможет бороться за место в Жироне.

Испанские СМИ сообщают, что 20-летний страж ворот выбыл на 4-6 недель.

Отмечается, что у Жироны и без того хватает травмированных – Владислав присоединился к Дэйли Блинду, Хуану Карлосу, Донни ван де Беку и Алехандро Франсесу.

Несмотря на то, что в Ла Лиге играет основной кипер Пауло Гассанига, тренер Мичел планировал дать Крапивцову шанс в Кубке Испании в декабре.

Жирона по итогам 12 туров с 10 очками находится в зоне вылета.

