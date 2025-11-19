ОФИЦИАЛЬНО. Известный тренер возглавил провальный английский клуб
Филипп Клеман трудоустроился в «Норвиче»
Известный бельгийский специалист Филипп Клеман официально возглавил английский Норвич, ныне выступающий в Чемпионшипе. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, 51-летний специалист подписал контракт с «канарейками» до 2029 года, сменив на этом посту Лиама Мэннинга. О финансовых аспектах соглашения не сообщается.
Предыдущим местом работы Клемана был шотландский Рейнджерс, во главе которого наставник провел около полутора лет. Также бельгиец ранее тренировал Брюгге, Хэнк и Монако.
Норвич неудачно стартовал в новом сезоне Чемпионшипа. Команда находится на «предпоследней» ступени турнирной таблицы, набрав 9 очков в 15 турах.
