Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Известный тренер возглавил провальный английский клуб
Англия
19 ноября 2025, 12:49
ОФИЦИАЛЬНО. Известный тренер возглавил провальный английский клуб

Филипп Клеман трудоустроился в «Норвиче»

ОФИЦИАЛЬНО. Известный тренер возглавил провальный английский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Клеман

Известный бельгийский специалист Филипп Клеман официально возглавил английский Норвич, ныне выступающий в Чемпионшипе. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, 51-летний специалист подписал контракт с «канарейками» до 2029 года, сменив на этом посту Лиама Мэннинга. О финансовых аспектах соглашения не сообщается.

Предыдущим местом работы Клемана был шотландский Рейнджерс, во главе которого наставник провел около полутора лет. Также бельгиец ранее тренировал Брюгге, Хэнк и Монако.

Норвич неудачно стартовал в новом сезоне Чемпионшипа. Команда находится на «предпоследней» ступени турнирной таблицы, набрав 9 очков в 15 турах.

Филипп Клеман Норвич Чемпионшип назначение тренера чемпионат Англии по футболу
