Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Клуб УПЛ вынужден перенести матч на другой стадион. В чем причина?
Украина. Премьер лига
18 ноября 2025, 16:56
Клуб УПЛ вынужден перенести матч на другой стадион. В чем причина?

«Эпицентр» сыграет поединок с «Металлистом 1925» в Киеве

Клуб УПЛ вынужден перенести матч на другой стадион. В чем причина?
ФК Эпицентр

Представитель Украинской Премьер-лиги «Эпицентр» решил изменить стадион, на котором проведет ближайший домашний матч в чемпионате Украины.

Поединок 14-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» подопечные Сергея Нагорняка проведут не в Тернополе на стадионе имени Шухевича, а в Киеве на «Арене Левый Берег».

Причиной такого решения стало отсутствие подогрева футбольного поля в Тернополе, поскольку на день матча с харьковским клубом прогнозируются неблагоприятные погодные условия.

«Эпицентр» уже обратился к Дирекции УПЛ с просьбой перенести матч на стадион в Киеве.

Полное заявление «Эпицентра»:

«30 ноября состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги VBET сезона 2025/26 «Эпицентр» – «Металлист 1925». Он должен был пройти в Тернополе, но… Учитывая тот факт, что на Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича отсутствует подогрев футбольного поля, а накануне игры и в день матча прогнозируются осложнённые погодные условия, ФК «Эпицентр» обратился к Дирекции УПЛ с просьбой перенести этот поединок на другую спортивную арену. Всё ради того, чтобы избежать травм участников матча, а также обеспечить качественное проведение самой игры.

Таким образом, матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги VBET сезона 2025/26 «Эпицентр» – «Металлист 1925» состоится 30 ноября на «Арене Левый Берег» по адресу: ул. Спортивная, 8, урочище «Млыново», тг Золочевская, Бориспольский район, Киевская область.

Обращаемся ко всей футбольной общественности с просьбой отнестись с пониманием к ситуации, ведь такой шаг связан исключительно с обеспечением качественного проведения поединка и предотвращением возможных травм игроков обоих клубов из-за отсутствия подогрева футбольного поля на стадионе в Тернополе».

Эпицентр Каменец-Подольский Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стадион Левый Берег стадион им. Шухевича
Андрей Витренко Источник: ФК Эпицентр
Карабас Барабас
Надал!!! Коли встиг підігрів поля сп**ити???
