Гарри КЕЙН: Могу забить 100 голов, но все равно не получу Золотой мяч

Форвард Баварии и сборной Англии Гарри Кейн хотел бы завоевать Золотой мяч, но уверен, что даже 100 голов в сезоне без завоевания крупных трофеев не принесут ему престижную индивидуальную награду.

«Я могу в теории забить хоть 100 голов в сезоне, но если я не выиграю Лигу чемпионов или чемпионат мира, то шансов на Золотой мяч у меня, скорее всего, практически нет».

«Это касается не только меня, но и Эрлинга Холанда и других бомбардиров. Ты должен взять один из топовых трофеев, чтобы реально претендовать на Золотой мяч», – сказал Кейн.

В нынешнем сезоне Кейн уже забил 26 голов.