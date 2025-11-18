Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гарри КЕЙН: Могу забить 100 голов, но все равно не получу Золотой мяч
Германия
18 ноября 2025, 16:59 | Обновлено 18 ноября 2025, 17:05
Гарри КЕЙН: Могу забить 100 голов, но все равно не получу Золотой мяч

Нужны большие трофеи

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Форвард Баварии и сборной Англии Гарри Кейн хотел бы завоевать Золотой мяч, но уверен, что даже 100 голов в сезоне без завоевания крупных трофеев не принесут ему престижную индивидуальную награду.

«Я могу в теории забить хоть 100 голов в сезоне, но если я не выиграю Лигу чемпионов или чемпионат мира, то шансов на Золотой мяч у меня, скорее всего, практически нет».

«Это касается не только меня, но и Эрлинга Холанда и других бомбардиров. Ты должен взять один из топовых трофеев, чтобы реально претендовать на Золотой мяч», – сказал Кейн.

В нынешнем сезоне Кейн уже забил 26 голов.

сборная Англии по футболу Гарри Кейн ЧМ-2026 по футболу Бавария
