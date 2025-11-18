Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Руди ГАРСИЯ: «Ничья с Казахстаном ничего не значит»
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 12:22 | Обновлено 18 ноября 2025, 12:24
Руди ГАРСИЯ: «Ничья с Казахстаном ничего не значит»

Главный тренер сборной Бельгии поделился ожиданиями от матча против Лихтенштейна

Руди ГАРСИЯ: «Ничья с Казахстаном ничего не значит»
УЕФА. Руди Гарсия

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия поделился ожиданиями от матча отбора к чемпионату мира 2026 против национальной команды Лихтенштейна:

«Я сам начну с матча против Казахстана (1:1), чтобы вам не пришлось об этом вспоминать: это уже не имеет значения, мы смотрим только вперед. Субботний матч был хорошим, за исключением первых десяти минут. Мы действительно должны были выиграть 4:1. К сожалению, нам помешал вратарь, у которого был отличный день.

В гандболе, баскетболе или регби вы побеждаете, если вы сильнее соперника. В футболе это не так. Поэтому нужно убедиться, что вы не проиграете, как в наших матчах против Северной Македонии и Казахстана.

Мы хотим порадовать нашего 12-го игрока. Мы должны сразу взяться за дело и быстро забить гол. Самое сложное против таких команд — забить первый гол. Мы точно выйдем на матч с другим стартовым составом».

Матч Бельгия — Лихтенштейн состоится 18 ноября в 21:45 по киевскому времени.

сборная Бельгии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу ЧМ-2026 по футболу Руди Гарсия
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Сообщить об ошибке

