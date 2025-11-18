Сколько пропустит Шешко: объявлены сроки восстановления форварда МЮ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко пропустит около месяца из-за травмы колена.

8 ноября он появился на поле на 60-й минуте встречи АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2), однако на 88-й минуте вынужден был покинуть игру из-за дискомфорта в колене.

По информации Sky Sports, серьезного повреждения удалось избежать, и прогнозируется, что Шешко пропустит не более месяца.

В нынешнем сезоне форвард отметился двумя голами в 12 официальных матчах за клуб.

Ранее наставник сборной Словении Матьяж Кек публично раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после травмы игрока.