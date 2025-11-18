Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сколько пропустит Шешко: объявлены сроки восстановления форварда МЮ
Англия
18 ноября 2025, 03:44 |
76
0

Сколько пропустит Шешко: объявлены сроки восстановления форварда МЮ

Серьезного повреждения удалось избежать

18 ноября 2025, 03:44 |
76
0
Сколько пропустит Шешко: объявлены сроки восстановления форварда МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Шешко

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко пропустит около месяца из-за травмы колена.

8 ноября он появился на поле на 60-й минуте встречи АПЛ против «Тоттенхэма» (2:2), однако на 88-й минуте вынужден был покинуть игру из-за дискомфорта в колене.

По информации Sky Sports, серьезного повреждения удалось избежать, и прогнозируется, что Шешко пропустит не более месяца.

В нынешнем сезоне форвард отметился двумя голами в 12 официальных матчах за клуб.

Ранее наставник сборной Словении Матьяж Кек публично раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после травмы игрока.

По теме:
Клуб Английской Премьер-лиги сделал предложение Левандовски
ФОТО. Как Маркус Рэшфорд изменил свою жизнь и вернулся в топ в Барселоне
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Беньямин Шешко Манчестер Юнайтед сборная Словении по футболу Матьяж Кек Тоттенхэм
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Белик рассказал, что помогло Украине выйти в плей-офф ЧМ-2026
Футбол | 18 ноября 2025, 04:16 0
Белик рассказал, что помогло Украине выйти в плей-офф ЧМ-2026
Белик рассказал, что помогло Украине выйти в плей-офф ЧМ-2026

Алексей поделился мыслями о выступлениях подопечных Реброва

Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 17 ноября 2025, 22:42 5
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение

Лиссабонцы отказались продавать украинца

Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Футбол | 17.11.2025, 13:12
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Гаттузо прокомментировал разгромное поражение Италии от Норвегии
Футбол | 17.11.2025, 05:40
Гаттузо прокомментировал разгромное поражение Италии от Норвегии
Гаттузо прокомментировал разгромное поражение Италии от Норвегии
Анатолию Трубину нашли новую команду
Футбол | 17.11.2025, 09:18
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
16.11.2025, 09:39 14
Футбол
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 68
Футбол
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем