Между МЮ и сборной Словении возник медицинский конфликт. Что случилось?
Спортврач Дмитрий Бабелюк рассказал подробности о травме Беньямина Шешко
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал подробности травмы, которую получил словенский форвард Манчестер Юнайтед Беньямин Шешко:
«Очередное международное окно и снова медицинский конфликт между сборной и клубом. На этот раз отметились МЮ и сборная Словении.
Звезда сборной Беньямин Шешко получил травму колена в игре против «шпор» в субботу. По состоянию на понедельник тренер сборной Словении не получил никакой документации или данных обследований игрока, а только сообщение о том, что Шешко в сборную не поедет.
После этого тренер сборной Матьяж Кек решил обратиться в СМИ и раскритиковал МЮ, попросив проявить хоть немного уважения к Словении. Тренер сборной назвал неподобством и высокомерием то, что клуб оставил игрока, не прикрепив к этому решению никаких документов. Также он отметил, что врачи сборной тоже хотели бы оценить повреждение Шешко.
Как позднее сообщили, к концу дня МЮ все же прислал данные обследования, но ситуация уже попала в СМИ. На деле снова о коммуникации. Иногда то, что кажется максимально очевидным, на практике оказывается первым, чем пренебрегают, что приводит к открытым конфликтам, недопониманиям, напряженности и дополнительному давлению на всех участников».
