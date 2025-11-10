Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В заявке сборной Франции произошла замена перед игрой с Украиной
Чемпионат мира
10 ноября 2025, 21:59 | Обновлено 10 ноября 2025, 22:10
В заявке сборной Франции произошла замена перед игрой с Украиной

Флориан Товен заменит травмированного Рандаля Коло Муани

В заявке сборной Франции произошла замена перед игрой с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Товен

Сборная Франции объявила об изменениях в составе перед матчами отбора к чемпионату мира 2026, которые пройдут в ноябре.

Из-за травмы челюсти, полученной в поединке «Тоттенхэма» с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 11-м туре АПЛ, нападающий Рандаль Коло Муани не сможет присоединиться к национальной команде.

Его место в заявке займет 32-летний форвард «Ланса» Флориан Товен, о чем сообщила пресс-служба Французской федерации футбола.

Для Товена это уже второй вызов в сборную за последние месяцы. В октябре он также был приглашен вместо травмированного вингера «ПСЖ» Бредли Барколя. Тогда Флориан сыграл в двух матчах отбора к ЧМ-2026 и отметился голом в ворота команды Азербайджана.

Команда Дидье Дешама проведет в ноябре две встречи. 13 ноября Франция сыграет в Париже против сборной Украины, а 16 ноября — в гостях с Азербайджаном.

По теме:
РИЗНЫК: «Франция? Надо не бояться играть, проявлять характер и самоотдачу»
КОНОПЛЯ: «Как одолеть Францию? Дисциплина бьет класс. Надо воспользоваться»
НАЗАРИНА: «Франция – сборная самого высокого уровня, но все в наших руках»
Рандаль Коло Муани Флориан Товен сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Франция - Украина заявка заявки на чемпионат мира Тоттенхэм травма челюсти травма Ланс
Николай Степанов Источник: Федерация футбола Франции
