В заявке сборной Франции произошла замена перед игрой с Украиной

Сборная Франции объявила об изменениях в составе перед матчами отбора к чемпионату мира 2026, которые пройдут в ноябре.

Из-за травмы челюсти, полученной в поединке «Тоттенхэма» с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 11-м туре АПЛ, нападающий Рандаль Коло Муани не сможет присоединиться к национальной команде.

Его место в заявке займет 32-летний форвард «Ланса» Флориан Товен, о чем сообщила пресс-служба Французской федерации футбола.

Для Товена это уже второй вызов в сборную за последние месяцы. В октябре он также был приглашен вместо травмированного вингера «ПСЖ» Бредли Барколя. Тогда Флориан сыграл в двух матчах отбора к ЧМ-2026 и отметился голом в ворота команды Азербайджана.

Команда Дидье Дешама проведет в ноябре две встречи. 13 ноября Франция сыграет в Париже против сборной Украины, а 16 ноября — в гостях с Азербайджаном.