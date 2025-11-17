Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег – Агробизнес – 4:1. Битва конкурентов. Видео голов и обзор
Первая лига
Левый Берег
17.11.2025 13:00 – FT 4 : 1
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
17 ноября 2025, 18:07 | Обновлено 17 ноября 2025, 18:09
17
0

Левый Берег – Агробизнес – 4:1. Битва конкурентов. Видео голов и обзор

Киевский клуб поднялся на третье место турнирной таблицы

17 ноября 2025, 18:07 | Обновлено 17 ноября 2025, 18:09
17
0
Левый Берег – Агробизнес – 4:1. Битва конкурентов. Видео голов и обзор
ФК Левый Берег

В поединке 16-го тура Первой лиги в Киеве встретились конкуренты в борьбе за выход в УПЛ. «Левый Берег» принимал «Агробизнес» и одержал победу со счетом 4:1.

Хозяева завладели инициативой. И на 14-й минуте Дмитрий Шастал вывел «Левый Берег» вперед. А на 39-й минуте Назарий Воробчак закрепил преимущество киевского клуба.

Во втором тайме в ворота Назарий Воробчак и Симон Галоян довели счет до 4:0. «Агробизнес» лишь забил гол престижа на 86-й минуте.

После этой победы «Левый Берег» обогнал «Агробизнес» в турнирной таблице. Команда Александра Рябоконя вышла на третье место.

Первая лига. 16-й тур, 17 ноября. Киев, стадион «Арена Левый Берег»

«Левый Берег» – «Агробизнес» – 4:1

Голы: Шастал, 14, Воробчак, 39, 53, Галоян, 84 – Семка, 86

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Сёмка (Агробизнес).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Галоян (Левый Берег).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Воробчак (Левый Берег).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Воробчак (Левый Берег).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Левый Берег).
По теме:
ТУРАН: «Эта команда сильно отличается от предыдущих версий Шахтера»
ТУРАН: «Шахтер? Верю, что здесь могу многому научиться»
Колос-2 забил восемь мячей. Результаты матчей 19-го тура Второй лиги
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Дмитрий Шастал Агробизнес Левый Берег Киев Назарий Воробчак Артем Семка Симон Галоян видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал принял решение о будущем Лунина. Андрей будет разочарован
Футбол | 17 ноября 2025, 13:41 8
Реал принял решение о будущем Лунина. Андрей будет разочарован
Реал принял решение о будущем Лунина. Андрей будет разочарован

Королевский клуб намерен продать украинского вратаря

Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Футбол | 17 ноября 2025, 08:44 7
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым

Украинцы победили 2:0

Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Футбол | 16.11.2025, 20:40
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Футбол | 16.11.2025, 21:12
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Томас ТУХЕЛЬ – топ-игроку сборной Англии: «Успокойся и прими замену»
Футбол | 17.11.2025, 16:45
Томас ТУХЕЛЬ – топ-игроку сборной Англии: «Успокойся и прими замену»
Томас ТУХЕЛЬ – топ-игроку сборной Англии: «Успокойся и прими замену»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
17.11.2025, 08:18 6
Футбол
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
16.11.2025, 09:39 12
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 5
Футбол
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
16.11.2025, 21:33 3
Теннис
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
17.11.2025, 13:12 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем