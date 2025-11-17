Левый Берег – Агробизнес – 4:1. Битва конкурентов. Видео голов и обзор
Киевский клуб поднялся на третье место турнирной таблицы
В поединке 16-го тура Первой лиги в Киеве встретились конкуренты в борьбе за выход в УПЛ. «Левый Берег» принимал «Агробизнес» и одержал победу со счетом 4:1.
Хозяева завладели инициативой. И на 14-й минуте Дмитрий Шастал вывел «Левый Берег» вперед. А на 39-й минуте Назарий Воробчак закрепил преимущество киевского клуба.
Во втором тайме в ворота Назарий Воробчак и Симон Галоян довели счет до 4:0. «Агробизнес» лишь забил гол престижа на 86-й минуте.
После этой победы «Левый Берег» обогнал «Агробизнес» в турнирной таблице. Команда Александра Рябоконя вышла на третье место.
Первая лига. 16-й тур, 17 ноября. Киев, стадион «Арена Левый Берег»
«Левый Берег» – «Агробизнес» – 4:1
Голы: Шастал, 14, Воробчак, 39, 53, Галоян, 84 – Семка, 86
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
