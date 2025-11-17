Левый Берег – Агробизнес – 4:1. Битва конкурентов. Видео голов и обзор

В поединке 16-го тура Первой лиги в Киеве встретились конкуренты в борьбе за выход в УПЛ. «Левый Берег» принимал «Агробизнес» и одержал победу со счетом 4:1.

Хозяева завладели инициативой. И на 14-й минуте Дмитрий Шастал вывел «Левый Берег» вперед. А на 39-й минуте Назарий Воробчак закрепил преимущество киевского клуба.

Во втором тайме в ворота Назарий Воробчак и Симон Галоян довели счет до 4:0. «Агробизнес» лишь забил гол престижа на 86-й минуте.

После этой победы «Левый Берег» обогнал «Агробизнес» в турнирной таблице. Команда Александра Рябоконя вышла на третье место.

Первая лига. 16-й тур, 17 ноября. Киев, стадион «Арена Левый Берег»

«Левый Берег» – «Агробизнес» – 4:1

Голы: Шастал, 14, Воробчак, 39, 53, Галоян, 84 – Семка, 86

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча