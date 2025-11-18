Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр РЯБОКОНЬ: «Наша команда доминировала с первых минут»
Первая лига
Левый Берег
17.11.2025 13:00 – FT 4 : 1
Агробизнес
Украина. Первая лига
Александр РЯБОКОНЬ: «Наша команда доминировала с первых минут»

Наставник «Левого Берега» подвел итог матча с «Агробизнесом»

Александр РЯБОКОНЬ: «Наша команда доминировала с первых минут»
ФК Левый Берег. Александр Рябоконь

В поединке 16-го тура Первой «Левый Берег» принимал «Агробизнес» и одержал победу со счетом 4:1. Победу над конкурентом в борьбе за топ-4 прокомментировал главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь.

«Из-за недавних событий особых радостных эмоций нет. Умер Андрей Полунин, ужасную травму получил наш молодой игрок Егор Сизонюк. Важно, что вся команда профессионально отнеслась к игре и с первых минут доминировала. Шаг за шагом давили на соперника и в конце концов добились своего. Думаю, что на победу мы точно наиграли. Защитникам акцентировали внимание на надежной игре против Войтиховского. Персонально никто не играл, но защитники сыграли внимательно. Дмитрий Шастал забивает в четвертом матче подряд, и это очень важно для всей нашей команды. Сильные лидеры – сильная команда. Опытные футболисты играют на высоком уровне. Во второй половине встречи предоставили возможность проявить себя Бонсу, ведь он давно не играл», – сказал Александр Рябоконь.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Сёмка (Агробизнес).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Симон Галоян (Левый Берег).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Воробчак (Левый Берег).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Воробчак (Левый Берег).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Левый Берег).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес Левый Берег Киев пресс-конференция Александр Рябоконь
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
