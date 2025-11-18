Александр РЯБОКОНЬ: «Наша команда доминировала с первых минут»

В поединке 16-го тура Первой «Левый Берег» принимал «Агробизнес» и одержал победу со счетом 4:1. Победу над конкурентом в борьбе за топ-4 прокомментировал главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь.

«Из-за недавних событий особых радостных эмоций нет. Умер Андрей Полунин, ужасную травму получил наш молодой игрок Егор Сизонюк. Важно, что вся команда профессионально отнеслась к игре и с первых минут доминировала. Шаг за шагом давили на соперника и в конце концов добились своего. Думаю, что на победу мы точно наиграли. Защитникам акцентировали внимание на надежной игре против Войтиховского. Персонально никто не играл, но защитники сыграли внимательно. Дмитрий Шастал забивает в четвертом матче подряд, и это очень важно для всей нашей команды. Сильные лидеры – сильная команда. Опытные футболисты играют на высоком уровне. Во второй половине встречи предоставили возможность проявить себя Бонсу, ведь он давно не играл», – сказал Александр Рябоконь.