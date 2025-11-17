Эксперт: «В перерыве Ребров достучался до игроков сборной»

Известный украинский тренер Богдан Блавацкий эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло национальной сборной Украины одержать верх над исландцами в заключительном матче квалификации ЧМ-2026 – (2:0) и продолжить борьбу за путевку на мировой форум.

«Следует отдать должное тренерскому штабу нашей сборной, который четко определился с возможностями тех исполнителей, которые были в его распоряжении, сделав ставку на второй из спаренных ноябрьских матчей – с исландцами.

Хотя надо признать, что пришлось поволноваться, ведь в первом тайме соперник ни в чем не уступал, более того, в некоторых игровых эпизодах даже действовал острее. При таком ходе событий, чтобы добиться перелома, следовало добавлять буквально во всех компонентах. Видимо, в перерыве наставник Сергей Ребров нашел нужные слова, потому что настрой у его подопечных уже был максимальным. Это быстро сказалось прежде всего на игре в отборе. Было сложно, но номинальные хозяева терпели, проявляли хладнокровие в поиске кратчайшего пути к воротам гостей.

Активность украинцев заставила исландцев действовать с оглядкой на тыл, видимо, они прогадали, очень глубоко прижимаясь к своим воротам. И это уже их проблемы. Исландцы банально не справились с напором визави. Сначала сказались наработки при розыгрыше стандартного положения и, как вишенка на торте – второй забитый мяч Гуцуляком. Он вышел на замену и отлично сделал свое дело, записав в актив результативную передачу и гол. Вот что значит, когда главный тренер чувствует, кого надо выпускать на замену.

Тем не менее, я бы не торопился с дифирамбами. Наши ребята только завоевали «свое» второе место в группе. Были не безгрешны, поэтому часто получали на орехи. Но есть время устранить недостатки, в частности, в командных действиях. Тогда в марте будет проще доминировать в стыковых матчах за попадание на мировой чемпионат.