Эксперт: «Ребров нашел подход к Гуцуляку»

Бывший вратарь «Карпат» и «Зари», а ныне один из руководителей львовского ФК Андрей Тлумак, эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о победе национальной сборной Украины над исландцами в заключительном матче квалификации ЧМ-2026 (2:0).

«Долгое время соперничество в Варшаве напоминало перетягивание каната и было трудно кому-то отдать предпочтение. На мой взгляд, украинцам помогла добиться перелома ситуации, прежде всего надежная игра их вратаря Анатолия Трубина.

Если бы наши пропустили первыми, убежден, что с мечтами о попадании на мировой форум пришлось бы распрощаться. Но кипер «Бенфики» в нескольких эпизодах просто спас от неприятностей и своими сейвами придавал партнерам уверенности, которые в конце концов довели дело до такой желанной победы.

А в наступательных операциях феерил Виктор Цыганков, в нужный момент вернувшийся в строй. Своими нестандартными действиями он часто ставил исландцев в затруднительное положение, заставляя и партнеров играть через не могу.

Ну и, наконец, о джокере Сергее Реброве – Алексее Гуцуляке. Мне раньше приходилось с ним работать в «Карпатах» и знаю, какой это талантливый футболист. Только нужно, чтобы он всегда был мотивирован.

В сборной Ребров нашел к Алексею подход, он был заряженный на борьбу и сегодня без него уже трудно представить себе главную команду страны. Вот и в Варшаве Гуцуляк вышел на замену под занавес поединка, но это не помешало ему отличиться результативной передачей и забить гол. Остается надеяться, что и дальше сотрудничество Реброва и Гуцуляка будет столь продуктивным.

Тем не менее, групповой этап отбора уже стал историей. В исполнении украинской сборной были удачные матчи, однако хватало и провальных. Вот почему следует поработать над исправлением ошибок, потому что дальше времени на раскачку нет: в плей-офф неудачник сразу вылетает», – подытожил Тлумак.