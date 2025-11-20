Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЛЕОНЕНКО: «Против них Украина будет фаворитом, это самый слабый соперник»
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 02:02
ЛЕОНЕНКО: «Против них Украина будет фаворитом, это самый слабый соперник»

Виктор – о плей-офф отбора на ЧМ-2026

ЛЕОНЕНКО: «Против них Украина будет фаворитом, это самый слабый соперник»
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко выбрал самого слабого соперника для сборной Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026.

«Самый слабый соперник – Северная Ирландия, ее точно пройдем, но и то придется помучиться. Македонцы были нашими соперниками на Евро-2016, и мы хорошо сыграли только один тайм. Против них Украина также будет фаворитом.

А вот румын мы хорошо помним по Евро-2024, когда проиграли 0:3, тем более там еще и Луческу сейчас работает, который знает украинский футбол. Против Швеции также будет сложно. Хотя, когда один матч, то случиться может все, что угодно», – сказал Леоненко.

Виктор Леоненко жеребьевка сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу сборная Швеции по футболу сборная Северной Ирландии по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Северной Македонии по футболу жеребьевка чемпионата мира
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
