Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Мудрик... там был чистейший пенальти»
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 03:22
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Мудрик... там был чистейший пенальти»

Известный тренер – о перспективах сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Мудрик... там был чистейший пенальти»
УПЛ. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мыслями о перспективах сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

– Впереди матчи плей-офф. Пока даже первый соперник Украины не известен, но...

– Да там все команды боевые, пока нечего выбирать, с кем было бы хорошо, с кем не очень. Да и матч против Исландии дал надежду, показал, что по потенциалу сборная Украины может прибавлять. Наши ребята могут играть на равных почти с любым оппонентом.

Вспомним, как мы играли с Италией в отборе на Евро-2024 решающую игру, завершили по нулям, но там был чистейший пенальти за фол против Мудрика, который почему-то судья не дал...

– Вера в то, что мы увидим Украину на полях Северной Америки, есть?

– Ну, да. Ведь мы должны передать Трампу личный привет.

Виталий Кварцяный
Дмитрий Олийченко
