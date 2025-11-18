Кварцяный назвал неожиданного героя матча Украина – Исландия

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный назвал лучшего игрока матча Украина – Исландия.

«На очень хорошем уровне сыграл Илья Забарный. Он был везде! И подключался к атакам, и в защите отработал надежно. От Забарного веяло уверенностью, и это передавалось другим игрокам сборной.

По оценкам – посмотрел после игры, что лучшим аналитические сайты признали Гуцуляка. В конце концов, понятно, потому что и пас отдал, и гол забил, но, по моему мнению, очень качественную игру показал Забарный, поэтому назову игроком матча его», – сказал Кварцяный.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.