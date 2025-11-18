Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Украина не играет всегда так, как с Исландией?»
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 07:02
Украинцы победили «викингов» – 2:0

УАФ. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич отреагировал на победу Украины в матче против Исландии (2:0).

– Мирон Богданович, в поединке против Исландии в настроении нашей команды не откажешь. Вы согласны?

– Безусловно. Такое в исполнении сборной Украины хочется видеть всегда. По ходу игры чувствовалось, что подопечные Сергея Реброва должны победить.

– Почему так нельзя играть в каждом поединке?

– Сложный вопрос (улыбается). Это, наверное, зависит от многих факторов. Одно можно сказать, что при такой игре, независимо от результата, критика в адрес сборной если и будет, то минимальная. Футболисты сами должны понимать, что это высший уровень и в футболке национальной команды всегда должна быть такая самоотдача. Хорошо, что так вчера сложилось. Выигрыш был очень нужен нашей стране.

Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
