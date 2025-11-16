ВИДЕО. Реакция Реброва на валидольную победу сборной Украины над Исландией

Сборная Украины по футболу одержала победу над Исландией в отборе чемпионата мира-2026 – 2:0.

За один тур до конца квалификации Украина шла на третьем месте в группе D, после того как в пятом туре «сине-желтые» с разгромом уступили Франции (0:4), а Исландия победила Азербайджан со счетом 2:0 и обошла Украину по разнице мячей.

Соперником украинцев в шестом туре стала сборная Исландии, с которой у Украины было по семь очков. «Сине-желтые», в частности, заработали свои очки за победы над Азербайджаном и Исландией и ничью с азербайджанцами. Проведя матч пятого тура с Францией (0:4) в экспериментальном составе и не нанеся ни одного удара в створ, уже на матч с Исландией в основу «сине-желтых» вернулись такие игроки, как Виталий Миколенко, Виктор Цыганков и Руслан Малиновский, который стал автором дубля в предыдущей игре с исландцами (5:3), когда подопечные Сергея Реброва одержали победу.

Вашему вниманию послематчевая пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

ВИДЕО. Реакция Реброва на валидолную победу сборной Украины над Исландией