Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Довбик отреагировал на то, что Гуцуляк сыграл под его номером за сборную
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 01:33 |
Артем пропустил матч из-за травмы

УАФ. Артем Довбик

Нападающий «Ромы» Артем Довбик выбрал Льва матча между сборными Украины и Исландии.

«Конечно, нужно отметить Алексея Гуцуляка. Надел мой 11-й номер – джокер, все как надо. Голевой, гол – фантастический выход на замену.

Лев матча? Дам Гуцуляку за номер, за то, что он мой кум. А после первого тайма проголосовал за Цыганкова. Он провел хорошую игру, попал в перекладину, обострял – все, что нужно для вингера», – сказал Довбик

.Довбик пропустил последний сбор сборной Украины из-за травмы.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

По теме:
ХОЛАНД: «При счете 1:1 он начал трогать меня за зад»
Экс-вратарь сборной Украины: «Он вытащил игру и вывел сборную в плей-офф»
Чехия – Гибралтар – 6:0. Легкая разминка перед плей-офф. Видео голов, обзор
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Артем Довбик Алексей Гуцуляк
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
