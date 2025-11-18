Довбик отреагировал на то, что Гуцуляк сыграл под его номером за сборную

Нападающий «Ромы» Артем Довбик выбрал Льва матча между сборными Украины и Исландии.

«Конечно, нужно отметить Алексея Гуцуляка. Надел мой 11-й номер – джокер, все как надо. Голевой, гол – фантастический выход на замену.

Лев матча? Дам Гуцуляку за номер, за то, что он мой кум. А после первого тайма проголосовал за Цыганкова. Он провел хорошую игру, попал в перекладину, обострял – все, что нужно для вингера», – сказал Довбик

.Довбик пропустил последний сбор сборной Украины из-за травмы.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.