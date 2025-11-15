Ассистент тренера сборной Бельгии разобрал причины ничьей с Казахстаном
Клод Фишо подвел итоги гостевого поединка
Ассистент главного тренера сборной Бельгии Клод Фишо подвел итоги гостевого поединка против национальной команды Казахстана в квалификации чемпионата мира 2026.
Бельгийская команда проигрывала еще с первого тайма, уйдя от поражения после перерыва (1:1).
«Мы не смогли сразу войти в игру. На адаптацию к покрытию ушло слишком много времени. В первом тайме нам было тяжело, но после перерыва команда собралась и сравняла счет. Как вы видели, мы нанесли очень много ударов по воротам.
Мы не ожидали, что матч начнется так. Предупреждали игроков, но Казахстан использовал свой стиль – быстрый удар и гол в дебюте встречи.
Если бы сегодня добыли путевку на чемпионат мира, мы бы праздновали. Но теперь перенесли это на вторник.
У нас есть футболисты, которые только начинают получать игровое время. Это не первый матч, который мы начинаем тяжело. Мы проведем анализ и постараемся устранить ошибки.
У нас был четкий план на игру. Во втором тайме вы его увидели. Отмечу Доку. Ваш вратарь сегодня также провел сильный матч», – сказал Фишо.
