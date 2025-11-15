Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассистент тренера сборной Бельгии разобрал причины ничьей с Казахстаном
ЧМ. Квалификация. Европа
Казахстан
15.11.2025 16:00 – FT 1 : 1
Бельгия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
15 ноября 2025, 21:23 |
260
0

Ассистент тренера сборной Бельгии разобрал причины ничьей с Казахстаном

Клод Фишо подвел итоги гостевого поединка

15 ноября 2025, 21:23 |
260
0
Ассистент тренера сборной Бельгии разобрал причины ничьей с Казахстаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Клод Фишо

Ассистент главного тренера сборной Бельгии Клод Фишо подвел итоги гостевого поединка против национальной команды Казахстана в квалификации чемпионата мира 2026.

Бельгийская команда проигрывала еще с первого тайма, уйдя от поражения после перерыва (1:1).

«Мы не смогли сразу войти в игру. На адаптацию к покрытию ушло слишком много времени. В первом тайме нам было тяжело, но после перерыва команда собралась и сравняла счет. Как вы видели, мы нанесли очень много ударов по воротам.

Мы не ожидали, что матч начнется так. Предупреждали игроков, но Казахстан использовал свой стиль – быстрый удар и гол в дебюте встречи.

Если бы сегодня добыли путевку на чемпионат мира, мы бы праздновали. Но теперь перенесли это на вторник.

У нас есть футболисты, которые только начинают получать игровое время. Это не первый матч, который мы начинаем тяжело. Мы проведем анализ и постараемся устранить ошибки.

У нас был четкий план на игру. Во втором тайме вы его увидели. Отмечу Доку. Ваш вратарь сегодня также провел сильный матч», – сказал Фишо.

По теме:
ВИДЕО. Комментарии Реброва и Малиновского перед матчем с Исландией
Известный екс-игрок Черноморца дал прогноз на матч Украина – Исландия
Испания продлила беспроигрышную серию до 30 официальных матчей
сборная Казахстана по футболу сборная Бельгии по футболу ЧМ-2026 по футболу пресс-конференция
Андрей Витренко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕБРОВ: «Мы должны думать про победу. Надо думать, как забить мяч»
Футбол | 15 ноября 2025, 19:10 21
РЕБРОВ: «Мы должны думать про победу. Надо думать, как забить мяч»
РЕБРОВ: «Мы должны думать про победу. Надо думать, как забить мяч»

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию перед игрой с Исландией

ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-катастрофе против Франции
Футбол | 15 ноября 2025, 02:44 8
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-катастрофе против Франции
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-катастрофе против Франции

Сборная Украины проиграла 0:4

«Вообще не разговаривал чудак». Вратарь покинул Динамо по двум причинам
Футбол | 15.11.2025, 02:15
«Вообще не разговаривал чудак». Вратарь покинул Динамо по двум причинам
«Вообще не разговаривал чудак». Вратарь покинул Динамо по двум причинам
Трансфер мечты Гвардиолы. Ман Сити готовит трансефр суперзвезды Реала
Футбол | 15.11.2025, 20:28
Трансфер мечты Гвардиолы. Ман Сити готовит трансефр суперзвезды Реала
Трансфер мечты Гвардиолы. Ман Сити готовит трансефр суперзвезды Реала
Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Футбол | 15.11.2025, 06:23
Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
15.11.2025, 09:55 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Известный экс-футболист Динамо стал главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Известный экс-футболист Динамо стал главным тренером
14.11.2025, 07:44
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
13.11.2025, 20:20 76
Футбол
Азербайджан – Исландия – 0:2. Без сенсации в Баку. Видео голов, обзор матча
Азербайджан – Исландия – 0:2. Без сенсации в Баку. Видео голов, обзор матча
13.11.2025, 21:31 2
Футбол
Франция – Украина – 4:0. Автобус Реброва в Париже. Видео голов, обзор матча
Франция – Украина – 4:0. Автобус Реброва в Париже. Видео голов, обзор матча
14.11.2025, 00:10 2
Футбол
Леоненко назвал единственного в сборной, кто может решить судьбу матча
Леоненко назвал единственного в сборной, кто может решить судьбу матча
14.11.2025, 04:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем